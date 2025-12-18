 / Cronaca

Cronaca | 18 dicembre 2025, 18:07

Dopo il raid contro la slitta ancora risse e vetri rotti: "Siamo ostaggio delle bande"

L'associazione Arqa chiede controlli dopo l’ennesimo episodio ai giardini Alimonda

Cocci di bottiglia nei giardini Alimonda

Ancora tensione nel giardino Alimonda, dove nella serata di ieri, intorno alle 19.30, si è verificato un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto un gruppo di 5-6 ragazzi minorenni. Secondo quanto raccontano i residenti, i giovani si sarebbero affrontati lanciandosi bottiglie di vetro, alcune delle quali sono finite anche nell’area giochi per bambini.

Ci risiamo...

A denunciare quanto accaduto è Giovanni Sepede, presidente dell’associazione Arqa. Da sempre attiva nell'organizzazione di eventi legati all'integrazione. "Una banda di ragazzini ha iniziato a tirarsi bottiglie. I vetri sono finiti anche a due passi dall'area riservata ai più piccoli Per fortuna c’era solo una bambina, che si è messa a piangere, ma poteva andare molto peggio. Ci chiediamo dove siano i controlli: ogni giorno la situazione peggiora e non è giusto sentirsi ostaggi nel proprio giardino".

Momenti di forte tensione vissuti anche da chi si trovava a passeggiare nell’area verde. "Ho rischiato di beccarmi una bottiglia addosso", racconta su Facebook Franca, ancora scossa per l’accaduto.

Secondo i residenti, non si tratta di un episodio isolato. "Tutte le sere la stessa musica - spiegano -, e spesso c'è chi spara fuochi d’artificio che disturbano le persone e spaventano i cani". Una situazione che, denunciano, va avanti da tempo.

La slitta

L’episodio riaccende i riflettori su un giardino (quello di borgo Aurora) già al centro delle cronache nelle scorse settimane, quando si era verificato anche il caso della slitta. Appena montata e vandalizzata due volte da ignoti nel giro di una settimana.

"Non possiamo rinunciare a uno spazio pubblico per paura - conclude Sepede -. Il giardino dovrebbe essere un luogo di incontro e serenità, soprattutto per le famiglie, non uno spazio dove si rischia di farsi male".

Philippe Versienti

