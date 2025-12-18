“Oro Incenso e Mirra”: il Monferrato celebra 10 anni di magia con la rassegna dei presepi

Dieci anni di cammino, dieci inverni di luce e presepi. Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato celebra la sua decima edizione confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del Natale piemontese, un itinerario diffuso che unisce paesi, comunità e tradizioni nel segno della bellezza e del calore. Dal cuore delle colline astigiane alle borgate più raccolte, fino al 6 gennaio ogni paese accende la propria storia con un presepe diverso: artistico o popolare, in terracotta o in legno, costruito con materiali semplici e con l’ingegno di chi crede nella forza del Natale come momento di incontro e condivisione.

Aramengo, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Cocconato, Frinco, Monale e San Damiano tornano a esporre le loro rappresentazioni della Natività per questa rassegna unica, che abbraccia antiche chiese, case storiche, cortili e angoli panoramici, offre mostre d’artista e percorsi tematici, rievocando il valore della tradizione artigianale e della comunità sullo sfondo dell’incantevole scenario monferrino.

Quest’anno più che mai, la rassegna vuole essere un abbraccio collettivo, una rete di luci, arte e comunità che racconta l’identità di un territorio e la dedizione di chi, con passione, mantiene viva una tradizione che parla di pace e speranza.

"Visitare i presepi del Monferrato – spiega il presidente dell’associazione, Francesco Marengo - significa entrare in un racconto corale: un viaggio tra borghi illuminati, suoni, profumi e gesti antichi che continuano a unire generazioni diverse intorno alla Natività. Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato è un invito a riscoprire la meraviglia dell’attesa, a camminare lentamente tra le vie dei paesi, a lasciarsi sorprendere – ancora una volta – dalla magia semplice e autentica del Natale".

Aggiunge il presidente Bruno Colombo dell'Ecomuseo BMA: "Continua anche quest'anno la pluriennale collaborazione con questo Circuito unico nel suo genere che arricchisce nel periodo natalizio una vasta area del territorio dell'Ecomuseo di un itinerario tematico che favorisce l'attrattività dei nostri paesi in chiave anche turistica, animando la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali che si attivano per la realizzazione dei presepi e degli eventi popolari che animano le borgate tra folclore, memoria e tradizione".

Gli eventi dei prossimi giorni

19 dicembre 2025, 21.00

Castagnole delle Lanze – Fiaccolata da San Bartolomeo al sagrato della Chiesa di San Pietro con concerto del Coro dei Vicarini; a seguire cioccolata, vin brulè e panettone

20 dicembre 2025

Castagnole Monferrato – 16.00: Spettacolo teatrale “Scheletri nell’armadio – Merenda con delitto”.

Castell'Alfero – 15.00: Caccia al tesoro e attività per bambini.

Cocconato – 15.30: Laboratori natalizi per bambini alla Biblioteca "E. Rocca" e degustazioni di zabaione.

21 dicembre 2025

Castagnole Monferrato – 16.00: Concerto di Natale con la Corale di San Martino.

Castell'Alfero – 15.00: Il Pastore Gelindo al Teatro in Piazza Castello.

San Damiano d'Asti – Mercatini 10.00–19.00.

27 dicembre 2025

Cocconato – 15.30: Laboratori natalizi per bambini e degustazioni di zabaione.

28 dicembre 2025

Castagnole Monferrato – 15.00: Laboratorio di cucina con Daniela Gai.

6 gennaio 2026

Castagnole Monferrato – 15.00: Caccia al Tesoro con la Befana e Grande Tombolata.

Castell'Alfero – 15.00: Camminata della Befana e elezione Miss Befana; 17.00: Premiazione Concorso Presepi.

Monale – 9.00: Camminata della Befana con tè caldo, panettone e pandoro offerti dalla Pro Loco.

7 gennaio – 12 gennaio 2026

Monale – Percorso dei Presepi aperto fino al 12 gennaio.

Tutte le visite guidate e attività previste sono gratuite salvo diversa indicazione.

Per info su programma ed eventi: www.presepinelmonferrato.it





