Chirurgia, combattere le infezioni per fermare l'antimicrobico-resistenza: la battaglia del Piemonte

L'antimicrobico-resistenza continua a rappresentare una minaccia silenziosa ma crescente per la salute pubblica: batteri, virus, funghi e parassiti diventano sempre più resistenti agli antibiotici e agli antivirali, rendendo i trattamenti meno efficaci. Solo in Piemonte si stimano circa 2.000 infezioni del sito chirurgico all'anno.

Ma pratiche semplici e consolidate, conosciute come bundle care, come la corretta tricotomia, la doccia pre-operatoria del paziente, la disinfezione del campo chirurgico, il controllo dell'antimicrobico profilassi e l'applicazione del protocollo ERAS, hanno dimostrato di ridurre significativamente l'impatto di questi eventi.

Il convegno organizzato da Motore Sanità

Infatti, secondo i dati emersi nel corso dell'ultimo convegno organizzato dall'associazione di promozione sociale Motore Sanità, "Antimicrobico resistenza: l'importanza della prevenzione delle infezioni del sito chirurgico" – con il contributo non condizionato di Johnson & Johnson MedTech e LCM – attraverso programmi di prevenzione ben strutturati è possibile prevenire fino al 60% delle infezioni correlate all'assistenza. Tra queste, le infezioni del sito chirurgico sono tra le più frequenti cause di complicanze post-operatorie, allungando i tempi di degenza e aumentando i costi per il sistema sanitario.

"Abbiamo pensato a questo evento perché l'antimicrobico-resistenza è un problema attuale e vi sono ancora regioni che sono al di fuori della media europea. La tematica di oggi è strettamente correlata alla prevenzione: ogni anno si registrano circa 1,3 milioni di morti attribuibili a infezioni resistenti, di cui 11 mila solo in Italia. L'OMS dal 2015 lavora su tre pilastri: consapevolezza, prevenzione e controllo delle infezioni, uso razionale di antimicrobici e investimento nella ricerca. Quest'anno, tutte le regioni, ad eccezione di Veneto e Lombardia, dispongono di meno risorse economiche, dimostrando quanto il tema sia critico", spiega Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

La parola degli esperti

"La sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico fa parte delle sorveglianze epidemiologiche delle infezioni correlate all'assistenza proposte dall'European Center for Disease Prevention and Control, dall'Istituto Superiore di Sanità e richieste dal Piano Nazionale di Contrasto dell'antimicrobico resistenza", ha spiegato Carla Maria Zotti, professore ordinario del dipartimento scienze della sanità pubblica e pediatriche dell'università di Torino. In regione Piemonte questa sorveglianza è stata avviata nel 2008 in tutte le aziende sanitarie e coinvolge una trentina di reparti chirurgici; ogni anno sono sorvegliati circa 9.000 interventi, pari al 10% degli interventi effettuati nella regione. Alcuni interventi sono selezionati dalla regione (protesi d'anca, colon, interventi urologici), altri su iniziativa dell'azienda o del presidio ospedaliero".

"L'incidenza media delle infezioni del sito chirurgico è del 2%, con picchi del 10% per interventi ad alto rischio, come colon e retto; si osserva comunque una tendenza alla diminuzione e un miglioramento costante negli anni per la maggior parte degli interventi sorvegliati. È dimostrato che la sorveglianza continua riduce le infezioni e permette di analizzare modalità operative e scelte di prevenzione", ha aggiunto Zotti.

Un problema evidenziato riguarda la mancanza di un centro nazionale per la raccolta dei dati sulle infezioni: al momento, i dati vengono raccolti solo a livello regionale, senza una chiara destinazione. Secondo le indicazioni dell'Unione Europea, questo compito dovrebbe essere affidato a un ente centrale, come il Ministero della Sanità, incaricato di monitorarli e coordinarli.

Un fenomeno multidimensionale

"Le infezioni del sito chirurgico hanno un impatto rilevante non solo sulla salute del paziente, ma anche sul sistema sanitario, sui costi diretti e indiretti (giornate di degenza, giorni di lavoro persi), sul contesto familiare e sul contenzioso medico-legale, che è in crescita – ha dichiarato Felice Borghi, direttore chirurgia oncologica dell'Istituto di Candiolo – Il fenomeno va affrontato in maniera multidisciplinare e multiprofessionale, coinvolgendo chirurghi di diverse specialità, direttori sanitari, responsabili di farmacie ospedaliere, infermieri e Asl, come emerso durante la tavola rotonda del convegno".

"La chirurgia digestiva – ha aggiunto Borghi– soprattutto del colon-retto, la chirurgia ortopedica protesica e la cardiochirurgia sono le più coinvolte; la chirurgia mininvasiva ha già ridotto il numero dei casi in tutti questi settori. In Piemonte, una delle regioni più virtuose sia nella rilevazione dei dati sia nelle pratiche di prevenzione (bundle care), si stimano circa 2.000 eventi di ISC nell'ultimo anno monitorato (2023). Per migliorare ulteriormente la strategia regionale, chiediamo maggiore attenzione al coinvolgimento dei professionisti nella formazione e nella restituzione dei dati, includendoli nel monitoraggio continuo della situazione".

Bundle care e risultati concreti

Dal 2012, in Piemonte, per gli interventi sorvegliati viene introdotto un bundle, un set di 3-5 interventi di provata efficacia che, se applicati collettivamente e in modo affidabile, migliorano i risultati dell'assistenza. Dal 2012 al 2021 sono stati sorvegliati 63.063 interventi, di cui 41.400 (65,7%) includono i dati sull'applicazione del bundle. Dal 2018, la raccolta dati relativa all'applicazione del bundle è integrata nella piattaforma online per la sorveglianza delle infezioni chirurgiche; la proporzione di interventi con applicazione del bundle si è stabilizzata tra l'85% e il 95%.

Il quadro nazionale e il costo delle infezioni

In Italia, la prevalenza complessiva delle infezioni correlate all'assistenza nel 2022 è stata dell'8,1%, con le infezioni del sito chirurgico che hanno rappresentato nel 2024 il 10,5% del totale. L'incidenza varia poi in base alla procedura: circa il 9,6% per colon, circa l'1% per protesi d'anca (Dati SNICh, report ECDC 2025).

Nel solo Piemonte, l'incidenza stimata di infezioni del sito chirurgico è del 3% e il costo per evento si aggira intorno a 10.200 euro. Per ogni infezione evitata grazie alla prevenzione, il risparmio netto medio va dai 6.000 ai 26.000 euro, con un ritorno sull'investimento di circa il 400%.