SMAT, orari ridotti in due giorni del periodo natalizio, attivi sportelli online e numeri verdi

In vista delle festività natalizie, SMAT informa l’utenza che nelle giornate di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre gli sportelli della sede centrale di Torino, in corso XI Febbraio 22, osserveranno un orario ridotto: saranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 11:30.

Stessi orari anche per gli sportelli di Alpignano e Ivrea, che saranno accessibili esclusivamente su prenotazione telefonica.

Resteranno attivi anche i canali digitali e telefonici: lo sportello online (sportello.smatorino.it) e il numero verde 800 010 010, entrambi disponibili dalle 8:30 alle 11:30 nelle due giornate indicate.

Per segnalare guasti o fughe, resta sempre attivo il Pronto Intervento SMAT, disponibile 24 ore su 24 al numero verde 800 060 060.