Ciclista investito all’alba in corso Unità d’Italia: 62enne al Cto, è grave

Grave incidente stradale all’alba di oggi, martedì 19 dicembre, in corso Unità d’Italia angolo corso Maroncelli. Intorno alle 7.30, un uomo di 62 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, che ha prestato i primi soccorsi al ferito. L’uomo, in condizioni serie, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale CTO. Secondo quanto riferito dai sanitari, avrebbe riportato un probabile trauma cranico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e gestire il traffico, rallentato durante le operazioni di soccorso.