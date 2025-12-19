Tragedia a Gravere, uomo trovato in ipotermia vicino a un'isola ecologica: è morto in ospedale

La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile: è morto l'uomo che era stato rinvenuto questa mattina in grave stato di ipotermia a Gravere, in Val di Susa. L'allarme è scattato con le prime luci del giorno e i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti alle 8.40 in regione Morelli, presso un'isola ecologica.



Subito preso in cura per i danni dovuti al freddo, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Susa, dove è stato dichiarato il decesso.