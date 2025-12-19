 / Cronaca

In Breve

Cronaca | 19 dicembre 2025, 15:35

Tragedia a Gravere, uomo trovato in ipotermia vicino a un'isola ecologica: è morto in ospedale

I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 8.40 nel Comune della Val di Susa, in regione Morelli. Inutile la corsa in ambulanza a Susa

La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile

La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile

La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile: è morto l'uomo che era stato rinvenuto questa mattina in grave stato di ipotermia a Gravere, in Val di Susa. L'allarme è scattato con le prime luci del giorno e i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti alle 8.40 in regione Morelli, presso un'isola ecologica.

Subito preso in cura per i danni dovuti al freddo, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Susa, dove  è stato dichiarato il decesso.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium