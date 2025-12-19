Nasce Francesissimo: la prima edizione con Boualem Sansal per la prima volta in Italia dopo la scarcerazione

Nasce Francesissimo, progetto speculare e complementare a Italissimo, che da dieci anni porta a Parigi la letteratura e la cultura italiane. Per tre giorni, dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026, Torino ospita il festival di letteratura e cultura francesi, una scena letteraria in movimento, con incontri con autori e autrici francesi e francofoni, letture e proiezioni cinematografiche, pensate per favorire il dialogo tra il mondo culturale d’oltralpe e il pubblico italiano. Francesissimo, ideato dalla Fondazione Circolo dei lettori e dal Consolato generale di Francia a Milano, e curato da Fabio Gambaro, si svolge tra il Circolo dei lettori e delle lettrici, il Cinema Massimo, l’Alliance Française e la Biblioteca civica Centrale.

Francesissimo porta in Italia Boualem Sansal per il suo primo incontro in pubblico dopo la grazia ricevuta il 12 novembre scorso dal suo paese, l’Algeria, dove era stato incarcerato dal novembre 2024 per «attentato all’unità nazionale». L’incontro con Boualem Sansal, intitolato Scrittura e libertà, chiude il festival domenica 1 febbraio (h 16.30). Scrittore franco-algerino di riconosciuto rilievo internazionale, Sansal viene arrestato in Algeria nel novembre 2024 e condannato a cinque anni di reclusione in relazione ad alcune dichiarazioni pubbliche, in un caso che suscita una vasta mobilitazione internazionale a difesa della libertà di espressione. Dopo mesi di iniziative di sostegno e interventi diplomatici, e anche in considerazione delle sue condizioni di salute, nel novembre 2025 le autorità algerine gli concedono la grazia. L’appuntamento di Francesissimo è occasione di racconto della vicenda di intellettuale e attivista del pensiero, a partire dal romanzo Vivere, Neri Pozza, nel quale la distopia diventa strumento per interrogare il presente. A inaugurare Francesissimo, venerdì 30 gennaio (h 18.30), è il professore di Belleville e di Monsieur Malaussène, Daniel Pennac, in dialogo con Fabio Gambaro a partire dall’ultimo romanzo Il mio assassino, Feltrinelli. Un’opera che intreccia invenzione narrativa e autobiografia e restituisce al pubblico l’universo creativo di uno degli scrittori più amati della scena francese contemporanea. Accanto a Sansal e Pennac, Francesissimo ospita numerose voci della letteratura francese contemporanea: Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Jean-Baptiste Andrea, Maylis Besserie, Adrien Bosc, Hemley Boum e Marie Vingtras. Nel programma di Francesissimo anche due film francesi inediti in Italia - Le royaume di Julien Colonna e Le roman de Jim di Arnaud et Jean-Marie Larrieu - entrambi proiettati grazie alla collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.

Con Francesissimo, la Fondazione Circolo dei lettori, il Consolato generale di Francia a Milano e l’Institut Français Italia confermano il loro impegno nella promozione del dialogo culturale tra Italia e Francia, offrendo a Torino un festival di respiro internazionale che unisce letteratura, riflessione civile e contemporaneità.