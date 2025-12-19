Mirafiori in piazza contro la chiusura del consultorio di via Bellono: “I diritti non si tagliano, si difendono”

Mattinata tesa a Mirafiori Nord dove residenti e attivisti si sono ritrovati davanti al consultorio di via Bellono per un presidio di protesta organizzato dai Giovani Democratici di Torino contro la chiusura della struttura, punto di riferimento per migliaia di donne, famiglie e persone in condizioni di fragilità.

All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti locali e regionali, tra cui il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, la consigliera del Pd Stefania Pisano, e il consigliere regionale Daniele Valle. A promuovere la mobilitazione anche il segretario dei Giovani Democratici di Torino, Federico Raia, e la vicesegretaria Paula Voerzio.

Perplessità in via Bellono

“La chiusura del consultorio di via Bellono non è una scelta tecnica, ma politica, e rappresenta un grave danno per il quartiere”, hanno dichiarato gli organizzatori del presidio. “I consultori sono presìdi territoriali essenziali: garantiscono diritti, ascolto, prevenzione e cura, e non possono essere smantellati pezzo per pezzo”.

Il consultorio offriva assistenza sanitaria gratuita, accompagnava le donne nei percorsi di gravidanza e contraccezione, sosteneva chi viveva situazioni di violenza o difficoltà e garantiva supporto pediatrico. Solo nel 2023, oltre 6.000 donne hanno usufruito dei servizi della struttura. Con la chiusura, queste persone dovranno rivolgersi ad altri consultori già sovraccarichi, allungando liste d’attesa e riducendo il tempo dedicato a ciascun paziente.

“Tagliare questi servizi non riduce le interruzioni volontarie di gravidanza - spiegano Raia e Voerzio -, le rende solo più difficili e diseguali, colpendo chi ha meno risorse. Se davvero si volesse ridurre il numero di Ivg, bisognerebbe investire in educazione sessuale, contraccezione gratuita e servizi territoriali forti, non smantellare la sanità pubblica”.

Duro sull'argomento anche Valle. "Scoprire della chiusura di un servizio pubblico essenziale da un cartello appeso fuori da una porta già serrata è inaccettabile - così il consigliere dem -. Serve un confronto con la cittadinanza e con le istituzioni che rappresentano il territorio. I consultori non sono servizi qualunque. Sono presidi di prossimità fondamentali per la salute, l’autodeterminazione e il benessere delle persone. Spostarli, allontanarli o chiuderli non è una scelta neutra, può significare rendere più o meno difficile l’accesso alle cure, aumentare le disuguaglianze, colpire soprattutto chi ha meno possibilità di muoversi, chi lavora con orari rigidi e chi vive in condizioni di fragilità".

Via Le Chiuse

Ed in parallelo una parte del Consiglio Comunale continua a mobilitarsi in difesa dei poliambulatori di via Le Chiuse e di via del Ridotto. Il Pd - a firma del capogruppo Claudio Cerrato, insieme ai colleghi Simone Tosto, Vincenzo Camarda e Luca Pidello - ha depositato un'ordine del giorno per ribadire il "no alla chiusura" delle due strutture.

Per quanto riguarda il poliambulatorio di via Le Chiuse, l'Asl questa mattina ha confermato il ridimensionamento. Qui rimangono solo alcuni servizi – tra cui il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze e il Centro di Salute Mentale – mentre il resto verrà trasferito nella futura Casa di Comunità di via Pacchiotti, in zona Parella.

Un disagio per i 48.500 abitanti di Campidoglio e San Donato, che si trovano a perdere una parte di questo riferimento sanitario. "Non si può trattare Torino - spiega il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re - come un paese di provincia, perché poi il risultato è che ti trovi un quartiere come San Donato senza Casa di Comunità, chiedendo ad anziani e fragili di andare a due chilometri e mezzo di distanza".

"Persone che rischiano di andare ad intasare ulteriormente il pronto soccorso del Maria Vittoria".

Da via delle Chiuse a via del Ridotto

Ma via Le Chiuse non è un’eccezione. Spostandosi alla Circoscrizione 5, in Borgo Vittoria, il copione si ripete. L'Asl ha infatti confermato la messa in vendita del poliambulatorio di via del Ridotto 3, che ospita il centro prelievi, cardiologia, dermatologia, ginecologia, oculistica, ortopedia, pediatra.

Struttura vecchia

La struttura di Torino nord è molto vecchia e negli anni non è mai stata dotata di un ascensore. Per metterla a norma sarebbero necessari ingenti investimenti: da qui la decisione dell'Azienda Sanitaria di metterla in vendita e dirottare i cittadini verso la nuova casa di comunità all'Astanteria Martini di via Cigna 74. Un polo però, come chiarisce il Pd, "molto meno accessibile da un punto di vista di mezzi pubblici e parcheggi".