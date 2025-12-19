Finale boulder 2025, Collegno protagonista dell’arrampicata sportiva

Spettacolo puro all’Escape Climbing Garden di Collegno. Sabato 14 dicembre la struttura torinese ha ospitato la Finale del Campionato Interregionale Boulder 2025, regalando al numeroso pubblico presente una giornata di arrampicata ad altissimo livello con atleti provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.

La competizione

La competizione, riconosciuta dalla Fasi - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e inserita nel calendario federale ufficiale per l'anno 2025, ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico che ha assistito a una gara combattuta fino all'ultimo tentativo. In campo maschile, ha trionfato Gianluca Vighetti, atleta della nazionale giovanile italiana e del Team Escape, che ha riconfermato la vittoria nella tappa di casa.

Il giovane climber ha dominato la competizione, precedendo sul podio Matteo Tranquilli (B-Side) e il compagno di squadra Luca Malosti (Escape). In campo femminile, una fantastica Cecilia Zaniboni (B-Side) si è imposta con una prova maiuscola, conquistando il gradino più alto del podio davanti ad Aurora Sofia Petris (Big Up) e Rebecca Cazzaniga (Chalk Norris). Una gara avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo blocco.

"Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento di questo livello" ha dichiarato Andrea Botto, presidente di Escape. "È stato un onore avere tra il pubblico figure di rilievo come Marco Enrietto, presidente regionale FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Gianluca Treccarichi, assessore allo Sport del Comune di Collegno, e Andrea Garelli, presidente regionale delle Guide Alpine. Vedere la palestra piena di atleti, tecnici e appassionati è la dimostrazione che l'arrampicata indoor sta crescendo e che Escape può essere un punto di riferimento non solo per Collegno, ma per tutto il Piemonte. Eventi come questo rafforzano il legame tra sport e territorio, avvicinando sempre più persone alla disciplina" .

Punto di riferimento per l'arrampicata sportiva

L’ Escape Climbing Garden si conferma punto di riferimento per l'arrampicata sportiva dell'area torinese. La struttura di via Torino 168 a Collegno ha dimostrato ancora una volta di poter ospitare eventi di livello nazionale, mettendo a disposizione ampi spazi per atleti, staff tecnico e pubblico in condizioni di sicurezza e comfort. Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (fermate metro Paradiso e Fermi), l'impianto rappresenta un polo di eccellenza per la pratica dell'arrampicata sportiva in Piemonte.

Escape Ssd, società sportiva affiliata Fasi attiva dal 2017, propone corsi di arrampicata per tutte le età e tutti i livelli, dai principianti al gruppo agonistico, contribuendo alla crescita di uno sport che sta vivendo un momento straordinario di sviluppo. L'evento si è svolto con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Collegno, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso lo sport e la promozione delle attività sportive sul territorio