Incendio boschivo a Coassolo Torinese: individuato il presunto responsabile

Si sono concluse con l’individuazione di un soggetto le indagini sull’incendio boschivo avvenuto il 27 novembre scorso nella zona di San Grato del Comune di Coassolo Torinese sul quale i Nuclei Carabinieri Forestale di Viù ed Ala di Stura, intervenuti sul posto congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese, hanno cominciato tempestivamente gli accertamenti già durante le operazioni di spegnimento.

Le fiamme erano divampate intorno alle ore 10:30 circa nel bosco di castagneto sito sul versante sud del Monte Vaccarezza, a 800 metri s.l.m., interessando un’area boschiva di circa 10 ettari. Immediato

l’intervento delle squadre di Vigili del Fuoco e A.I.B. della Regione Piemonte, che ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, impedendo la propagazione verso la vicina borgata “Case Tita”.

Complessivamente sono stati impiegati circa 10 mezzi terrestri e 1 mezzo aereo (elicottero della protezione civile) per le fasi dello spegnimento e bonifica e non si sono registrati feriti tra la popolazione e il personale di soccorso.

I militari intervenuti si sono concentrati sul proprietario di un fondo interessato dall’incendio, sito nelle immediate vicinanze, intento a svolgere attività di pulizia del proprio terreno. Le dichiarazioni fornite venivano poi utilizzate dagli operanti per un’analisi preliminare, confrontandole con le informazioni di altri testimoni e i riscontri ottenuti dai sopralluoghi eseguiti nell'area colpita.

A seguito dei rilievi e della comparazione delle prove, i Carabinieri Forestali deferivano all’AG il proprietario del fondo, italiano, pensionato sulla settantina. Il rogo è stato innescato dalla perdita di controllo delle fiamme durante l'esecuzione di attività di abbruciamento dei residui vegetali in loco.

Si precisa che il presente procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui ogni valutazione è da considerare allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito.



