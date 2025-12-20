The Originals, Africa Unite e Bluebeaters in concerto all''Hiroshima Mon Amour

Dopo il travolgente successo del primo tour estivo, The Originals – l’incontro artistico esplosivo tra Africa Unite e The Bluebeaters – tornano sul palco di Hiroshima Mon Amour,

alle 22 di venerdì 26 dicembre per un imperdibile live, pensato per celebrare musica, energia e contaminazioni sonore.



La serata sarà caratterizzata da tre momenti distinti, studiati per trasformare il concerto in un vero e proprio party natalizio. A scaldare il pubblico sarà Dj Piddu, maestro nel mescolare

calypso, original ska, rocksteady ed early reggae. Un’apertura dal ritmo irresistibile, perfetta per entrare nel mood del live show di The Originals. La band porterà in scena il meglio del

repertorio delle due formazioni originarie, arricchito dall’inedito singolo “No! (No, No, No, No)”, brano reggae di forte impatto che affronta temi legati all’attuale scenario geopolitico.

“No! (No, No, No, No) si sviluppa su un’idea di Pat Cosmo a cui si sono aggiunti i contributi artistici di Bunna e Madaski, che ha anche elaborato una potente Dub Version del brano. Il

risultato? Una traccia che unisce le sonorità distintive delle due band. Il singolo doveva originariamente far parte del nuovo album dei Bluebeaters (in uscita nell’autunno 2026),

con una partecipazione degli Africa Unite ma, dopo la rielaborazione della base da parte di Madaski, il pezzo ha preso una direzione nuova e condivisa, diventando ufficialmente il

primo singolo firmato The Originals. “No! (No, No, No, No), sarà pubblicato, il 14 novembre, da Caribb Roots Records, etichetta con la quale The Bluebeaters hanno stampato diversi

singoli in vinile 7 pollici e che si occupa di fare da casa madre per i progetti di questa famiglia di musicisti.



Il gran finale vedrà il confronto creativo tra Madaski e Paolo Baldini, due icone della scena dub italiana, in un confronto sonoro che farà vibrare Hiroshima Mon Amour. Un’esperienza

immersiva, ipnotica e unica, pensata per lasciare il pubblico senza fiato. Un concerto che unisce energia, storia e innovazione in un crescendo di emozioni e sonorità.