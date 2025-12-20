Volley A1/F: Monviso Volley vede l’inferno, poi prende un punto

Due set a zero, con un secondo disastroso e il baratro della sconfitta netta a un passo. L’inizio della gara di stasera contro Cbf Balducci Hr Macerata è stato da brividi. La Wash4green Monviso Volley ha però trovato le forze per reagire, dopo il cambio tra Malual e Harbin, portandosi sul 2-2 e raggiungendo un tie-break dove però ha pagato lo sforzo della rincorsa.

Primo set

Ace di Malual e Monviso va sul 5-3. Ma Kokkonen pareggia i conti (5-5). Bonelli dopo uno scambio fatto di imprecisioni mette giù il 10-12. Decortes appoggia la palla in rete ed è 13-13. Ma Crawford mura D’Odorico e ristabilisce il 13-15. Davyskiba di potenza piazza il 15-15 e il 16-15. Dodson le dà una mano su palla vagante a rete (17-15) e poi piazza un ace: 19-16. Le monvisine dilapidano progressivamente il vantaggio e un colpo fuori di D’Odorico regala il 21-21. Un’invasione consegna 2 set point a Macerata, chiude Decortes al primo (22-25).

Secondo set

Macerata dilaga a inizio set 3-6. E la corsa non si ferma: Kokkonen inchioda il +6 (8-14). D’Odorico prende il muro del +7 (12-19). Poi Piomboni fa uno show al servizio, con 3 ace, e le marchigiane volano sul 12-24. Mazzon chiude 13-25 con un mani fuori.

Terzo set

Il parziale si apre con la conferma di Harbin al posto di Malual. Il cambio nel set precedente era stato applaudito dal pubblico. Il piglio è diverso e D’Odorico piazza l’ace del 5-7. Un muro di Decortes riporta la parità 8-8. Nica si gioca la carta Bridi in palleggio e le monvisine si ricompattano e riprendono il +2 con Harbin (12-10). D’Odorico sbaglia una palla difficile ed è 12-12. Il cammino delle padrone di casa riparte ancora più spedito e si va sul +4 proprio con la schiacciatrice della Wash4green (17-13). Davyskiba in pipe conquista 4 set point. Mentre Harbin chiude con un ace (25-20).

Quarto set

Confermata la diagonale Bridi-Harbin e l’inizio è punto a punto. L’equilibrio lo rompe una pipe di D’Odorico (7-5). Le padrone di casa infilano un filotto con Davyskiba e l’ace di Dodson (9-5). Altro ace di Bridi (11-6), che stampa anche il muro del +6 (19-13). Mentre Sylves spinge la palla del 20-13. Le monvisine corrono ancora con un errore di Decortes: +8. Chiude D’Odorico con il muro del 25-17.

Quinto set

Macerata parte avanti 1-5 con numerosi errori monvisini e Kokkonen regala il +5 (3-8). La Wash4green prova a rientrare, ma senza successo. Le ospiti infatti si guadagnano sei match point con Mazzon e Bonelli mette giù il muro dell’8-15.