Torrente Chiusella, conclusi i lavori di manutenzione a Romano Canavese



Oggi, sabato 20 dicembre, Anas ha completato i lavori di manutenzione del ponte sul torrente Chiusella, infrastruttura lunga circa 106 metri al km 26,500 della statale 26 “della Valle d’Aosta” a Romano Canavese. Con l’ultimazione delle lavorazioni è stato rimosso il senso unico alternato e il tratto è tornato regolarmente percorribile senza limitazioni.

Il programma di intervento, finalizzato a elevare il livello di servizio dell’infrastruttura, ha previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’impalcato e dei cordoli (la base armata su cui sono installate le barriere laterali), l’installazione di nuove barriere di protezione, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il ripristino delle superfici e la costruzione della nuova pavimentazione.