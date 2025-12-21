Area giochi di piazza Mattirolo, lavori in ritardo: la riapertura slitta a gennaio 2026

Slitta alla fine di gennaio 2026 la riapertura dell’area giochi centrale di piazza Mattirolo, nel quartiere Madonna di Campagna. A chiarire tempi e motivazioni è la risposta dell’assessore al Verde Pubblico Francesco Tresso all’interpellanza presentata dalla consigliera comunale Silvia Damilano (Torino Bellissima), che chiedeva conto dello stato di avanzamento del cantiere, annunciato lo scorso ottobre come in chiusura “entro metà novembre”.

Come spiegato dall’Amministrazione, l’intervento rientra nel progetto Pnrr Piu A15 - Manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche, e prevede la completa riqualificazione dell’area giochi con nuove superfici antitrauma e la manutenzione delle strutture esistenti.

Lavori già eseguiti, ma emergono criticità sui giochi

Ad oggi, fa sapere il Comune, sono già state completate diverse lavorazioni: la rimozione della vecchia pavimentazione antitrauma, non più conforme alle normative, il suo smaltimento in discarica e la manutenzione dei giochi esistenti, con la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti e il trattamento conservativo delle strutture in legno.

Durante le verifiche di sicurezza, è però emersa una criticità importante: uno dei giochi statici, a forma di veicolo, presentava problemi strutturali nei piantoni di ancoraggio e negli elementi inferiori di tenuta. Il gioco è stato quindi giudicato non più idoneo e sostituito con un nuovo modello in acciaio e resine plastiche, ordinato e installato nel giro di circa un mese.

Il nodo del meteo

Il vero ostacolo alla conclusione dei lavori, però, è rappresentato dalle condizioni climatiche. La nuova pavimentazione antitrauma prevista è in gomma colata in opera, una lavorazione che richiede temperature costantemente superiori ai 5 gradi per più giorni consecutivi. “Al momento - spiegano dagli uffici - le condizioni meteo della stagione non consentono di effettuare la posa in modo tecnicamente corretto”. Senza temperature adeguate, infatti, non sarebbe garantito il corretto aggrappaggio dei granuli di gomma con la resina.

Obiettivo: riapertura entro fine gennaio 2026

L’area è dunque pronta sotto il profilo strutturale, ma resta in attesa della fase finale. Se le condizioni climatiche lo permetteranno, la conclusione dei lavori e la riapertura dell’area giochi sono previste entro la fine di gennaio 2026. Una tempistica che i residenti attendono con attenzione: l’area giochi di piazza Mattirolo rappresenta infatti un punto di riferimento fondamentale per le famiglie e i bambini del quartiere, rimasto inutilizzabile per diversi mesi.