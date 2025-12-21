Rifacimento strade e marciapiedi in Circoscrizione 3: via ai lavori con i fondi Crt

Un piano di interventi straordinari per la manutenzione di strade e marciapiedi prenderà il via a Torino da gennaio 2026 e proseguirà fino a metà 2027, grazie ai fondi Crt destinati alle Circoscrizioni. L’iniziativa prevede complessivamente 46 interventi, di cui 29 mirati e 17 in capo alla Città, per migliorare sicurezza e accessibilità.

Dove si interviene

I lavori interesseranno il rifacimento dei marciapiedi in diverse vie della città, tra cui via Thures, via Chambery, via Vigone, via Carso, corso Brunelleschi, via Ozieri, via Lancia, via Di Nanni, via Gambasca, corso Monte Cucco, corso Rosselli, piazza Sabotino, via Groscavallo, via Oulx e corso Vittorio Emanuele II. Saranno inoltre eliminati ostacoli e barriere architettoniche in punti strategici, come corso Monte Cucco angolo via Delleani e via Monte Ortigara, via Susa angolo via Fortunato (davanti agli uffici postali recentemente oggetto di un’interpellanza della consigliera Sara Garetto) e corso Peschiera civico 540.

Rifacimenti stradali e pedonali

Oltre ai marciapiedi, sono previsti rifacimenti del tappeto stradale in vie come via Cavalli, via Susa, via Avigliana, via Fabbriche, via Duchessa Jolanda, via Postumia e strada Antica di Grugliasco. Particolare attenzione sarà riservata a zone pedonali e a pavimentazioni lapidee danneggiate, come in via Issiglio 111 e nell’area pedonale di piazza Giovanni Paolo II. Infine, è previsto il risanamento a tratti della carreggiata in via Maria Mazzarello, tra via Monginevro e strada Antica di Grugliasco.

Sicurezza e coordinamento

Per il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 3, Marco Titli, la speranza è che i fondi Crt possano essere usati anche per interventi mirati sulla sicurezza. Ne è un esempio l’incrocio tra via Maria Mazzarello, via De Sanctis e via Monginevro, un punto particolarmente delicato per la circolazione veicolare e pedonale. Già oggetto di una mozione del consigliere Giuseppe Giove in merito alla necessità di reperire le risorse per il suo rifacimento.