Sassi, inaugurata la nuova piazzetta Mongreno: uno spazio di incontro restituito al quartiere



Un nuovo luogo di socialità nel cuore della Borgata Sassi: è stata inaugurata, in corso Casale angolo strada Mongreno, la nuova piazzetta Mongreno, un’area riqualificata e pensata per favorire l’incontro e il benessere dei residenti.

Taglio del nastro

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Circoscrizione 7 e l’associazione commercianti di Sassi, con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Un progetto che restituisce al quartiere uno spazio sicuro, accessibile e protetto dal traffico, valorizzando un luogo spesso considerato solo di passaggio ma che racchiude una comunità storica, fortemente legata al territorio.

Alla cerimonia inaugurale il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, i coordinatori Marta Sara Inì, Ernesto Ausilio, Sol Ninni, Silvio Sabatino e Giuseppe Piras, Claudio Marino, presidente dei commercianti di Sassi, il consigliere Daniele Moiso e il maresciallo Saverio Barbiero. “La nuova piazzetta Mongreno rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un quartiere vivo e partecipato - sottolinea il presidente Luca Deri insieme ai coordinatori Ninni, Inì e Piras -. Restituiamo ai cittadini uno spazio sicuro, protetto dal traffico e pensato per stare insieme, rafforzando il senso di appartenenza e la qualità della vita”.

Panchine, verde e accessibilità

L’area è stata completamente ridisegnata come un emiciclo di panchine, immerso nel verde e separato dalla viabilità. Le cinque nuove sedute, totalmente rinnovate e rialzate rispetto ai modelli tradizionali, sono disposte a ferro di cavallo e orientate verso la chiesa della parrocchia Bande Nere, diventando un punto di ritrovo ideale in ogni stagione, all’ombra dei platani.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità: ogni panchina dispone infatti di uno spazio riservato al posizionamento delle carrozzine, rendendo la piazzetta fruibile anche alle persone con disabilità. Completamente rivista anche la disposizione dei cestini, ora più armonica e integrata nel contesto urbano. È stata inoltre realizzata una pavimentazione omogenea, eliminando la ghiaia per garantire un passaggio più agevole e sicuro.

Il costo complessivo dell’intervento, circa 4.000 euro, è stato sostenuto dalla Circoscrizione 7. Un investimento contenuto ma significativo, che restituisce alla borgata uno spazio di incontro, rafforzando quella dimensione “di paese” fatta di botteghe e relazioni quotidiane.