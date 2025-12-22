 / Attualità

Beinasco, il maltempo fa slittare al 4 gennaio la grande festa di Natale

Addobbata, piena di luci e di colori: via Colombo in questi giorni diventa la via del Natale

La pioggia, attesa dalle previsioni, è puntualmente arrivata e così Beinasco è stata costretta ad annullare la grande festa di Natale prevista in via Colombo. L'appuntamento, però, non è stato cancellato ma solo riprogrammato.

Appuntamento rinviato al 4 gennaio 2026

La nuova data da segnare sul calendario è per la prima domenica del 2026, il 4 gennaio. Ieri, 21 dicembre, si è invece e regolarmente svolto il concerto del Free Voices Gospel Choir presso la chiesa evangelica di via Pellico. Chi è passato, prima o dopo l'evento, ha potuto notare come Beinasco sia vestita a festa e si respiri un'aria magica in molte vie e piazze della città.

Via Colombo si trasforma nella via de Natale

Come sempre succede in questo periodo dell'anno, via Colombo si trasforma nella via de Natale, con luminarie, addobbi e colori che conquistano sia i residenti che i visitatori. "Se non l'avete ancora vista, passate: ne vale la pena", è l'invito che arriva dal sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

