Regione, ok ai fondi per ospedale di Settimo e maxi-aula a Ivrea

È stato approvato con 39 voti favorevoli e 3 non partecipanti al voto il disegno di legge 114 “Disposizioni urgenti”. Con 5 milioni di stanziamento si consente all’Asl To4, come illustrato dall’assessore Andrea Tronzano, di acquisire le attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (Saapa). Ciò consentirà la prosecuzione dell’attività sanitaria. La società gestiva l’ospedale di Settimo Torinese e aveva come soci, oltre alla Asl To 4, quella della Città di Torino e lo stesso Comune di Settimo

Il provvedimento stanzia poi 500 mila euro necessari per la stipulazione del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia ed il Comune di Ivrea volto a finanziare l’allestimento di una maxi-aula per il Tribunale di Ivrea, necessaria per celebrare processi di rilevante impatto sociale.