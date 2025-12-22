"Adotta un Elfo Ballerino", successo per lo spettacolo di Zahir Ballet

Una serata all’insegna della danza, dell’emozione e dell’inclusione sociale ha animato la location del Pastore Mike, dove è andato in scena lo spettacolo promosso da Zahir Ballet con il contributo della Circoscrizione 5. Oltre 400 spettatori, tra famiglie, bambini e appassionati, hanno preso parte a un evento che ha saputo unire spettacolo e valore sociale.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i più piccoli, coinvolti in uno spettacolo capace di parlare al cuore e di trasmettere un messaggio forte: la danza come strumento di crescita, educazione e opportunità. L’iniziativa rientra infatti nel progetto “Adotta un Elfo Ballerino”, nato con l’obiettivo di finanziare borse di studio per la pratica della danza, permettendo a numerosi bambini di avvicinarsi a questa disciplina artistica indipendentemente dalle condizioni economiche.

Un progetto che va oltre il palcoscenico e che trasforma l’arte in un mezzo concreto di inclusione, rafforzando il senso di comunità e creando nuove occasioni di partecipazione sul territorio.

Fondamentale per la riuscita dell’evento il lavoro di Stefania Mammana e di tutto lo staff di Zahir Ballet, che hanno curato l’organizzazione nei minimi dettagli, contribuendo in maniera decisiva al successo della serata. Parole di apprezzamento sono state rivolte anche al coordinatore Stefano Subbiani e al vicepresidente della 5, Antonio Cuzzilla, per aver sostenuto un progetto capace di coniugare cultura, sociale ed emozione.