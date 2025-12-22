Casinò Sanremo, scala reale di cuori fa scattare il super jackpot da 80.000 € al tavolo dell’Hold’em Poker

Vacanze di Natale da favola per un giocatore del Nord Italia. Una bella scala reale di cuori gli ha fatto vincere il super jackpot da € 80.000 al tavolo dell’Hold’em poker.

“Fatta!” ha detto quando ha capito che aveva centrato il risultato festeggiato con i calici di bollicine rituali. Il fortunato cliente ha ribadito che le sue vacanze a Sanremo saranno ancora più magiche.

Un Tavolo dell’Hold’em Poker fortunato lo stesso che a settembre era “saltato”. Un altro appassionato pokerista si era aggiudicato il montepremi di € 168.500 facendo apporre il drappo nero con giglio bianco, simbolo della grande tradizione della Casa da Gioco.

L’augurio è che sia il primo di una lunga serie di jackpot vinti in questo periodo di vacanze. sempre ricordando di giocare responsabilmente.