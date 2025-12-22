Lear: finalmente c'è l'accordo con Fipa per lo stabilimento di Grugliasco. E i lavoratori approvano con il 65% dei sì

Il 65% dei sì per dare il via libera all'accordo per la chiusura della vertenza Lear e l'inizio della nuova era Fipa. Dopo le fumate grigie nelle sedi romane, da Torino arriva invece il semaforo verde sul caso Lear di Grugliasco. In occasione dell'incontro presso la Regione Piemonte con la multinazionale, la italo-cinese Fipa che intende rilanciare lo stabilimento e i rappresentanti dei lavoratori di Fim, Fiom e Uilm, ecco che ha preso corpo il progetto di accordo.

Arriva così a dama una trattativa iniziata a settembre del 2025. Ma le ultime settimane hanno portato a un rallentamento del dialogo. I sindacati hanno così deciso di concludere la trattative, portando l'ipotesi di intesa all'assemblea dei lavoratori.

“L’intesa odierna, anche se offre un’opportunità a un territorio in forte sofferenza, non può vederci pienamente soddisfatti a causa della chiusura manifestata da parte aziendale. Per senso di responsabilità e di democrazia, è stato stabilito che la decisione ultima sull’ipotesi di accordo spetterà all’assemblea dei lavoratori, che si riunisce nella giornata odierna”, hanno detto i sindacati.



Assemblea che si è riunita nel pomeriggio e che ha approvato l'accordo, appunto, con quasi due terzi dei votanti.

"Il nostro impegno non si esaurisce con la firma di questa ipotesi di accordo - è il commento di Elena Chiorino, assessore alle politiche al Lavoro della Regione Piemonte - Per ogni lavoratore che sceglierà di non entrare in FIPA, la Regione continuerà a essere un punto di riferimento, garantendo politiche attive, accompagnamento e strumenti concreti per la ricollocazione e la tutela occupazionale. Il lavoro viene prima di tutto e nessuno sarà lasciato indietro".

