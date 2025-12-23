FenImprese Liguria e Piemonte incontrano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci

Si è svolto a Genova, al Palazzo della Regione, l’incontro tra Francesco Maresca, presidente FenImprese Genova, e Mauro Battaglino, coordinatore FenImprese Piemonte e Liguria, con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per approfondire possibili collaborazioni sul territorio ligure, rafforzando il dialogo tra il mondo delle piccole e medie imprese e le istituzioni regionali. Al centro della discussione: il ruolo strategico delle PMI nello sviluppo economico e sociale del Nord Ovest e la necessità di costruire percorsi condivisi di crescita.

FenImprese, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, ribadisce l’importanza di un lavoro sinergico con le istituzioni locali e nazionali per offrire servizi sempre più efficaci alle imprese e coprogettare lo sviluppo di Liguria e Piemonte come una comunità economica integrata.

«Le PMI devono essere al centro delle politiche di sviluppo del territorio – hanno sottolineato Maresca e Battaglino – e il confronto con la Regione Liguria rappresenta un passo concreto verso una collaborazione stabile e orientata al futuro».

FenImprese conferma il proprio impegno a supporto delle imprese e a promuovere iniziative condivise che valorizzino il tessuto produttivo del Nord Ovest.

Nel mese di gennaio sono previsti nuovi passi avanti per la progettualità FenImprese sui territori.