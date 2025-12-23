Volley A1/F: la Monviso risorge contro Perugia

La Monviso ritrova ritmo e voglia di lottare e regala ai suoi tifosi un successo pieno nello scontro diretto con Perugia.

Primo set

Il Monviso va sul 2-0, ma 2 errori di Malual e Daviskyba consegnano il 4-6. Perugia allunga sul 5-8 con un muro fuori. Sylves si prende la scena con una murata e una palla spinta a fondo campo e Monviso rimette la freccia (15-14). Il +2 arriva con un ace fortunoso di Daviskyba (17-15). Gardini rimette tutto in discussione con un piazzato (21-21). Ma Malual chiude con un pallonetto (25-23).

Secondo set

Inizio fotocopia del precedente parziale. Monviso avanti 2-0 e Perugia sorpassa 3-5. Il pari arriva nuovamente con un tocco sotto rete di Sylves (9-9). Daviskyba regala il +2 (12-10). Poco dopo la stessa schiacciatrice spara fuori un attacco, dopo un punto lungo, ed è 15-16. Un altro errore costa il 16-19. Ma si riscatta con l'ace del 18-19. D'Odorico piazza il muro del 22-20. Malual il colpo del 23-20. E Dodson mette il fiocco sul 25-22.

Terzo set

Perugia parte forte (2-6). Ma le monvisine lottano e rosicchiano punto dopo punto, arrivando al 16-16 con una pipe di D'Odorico.

Daviskyba piazza il muro del 19-17. Perugia si spegne ed è 25-20.