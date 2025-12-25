 / Attualità

Attualità | 25 dicembre 2025, 07:00

Torino protagonista del Natale di Rai Uno grazie ad Alberto Angela

"Stanotte a Torino" protagonista stasera sulla rete ammiraglia dell'emittente di Stato

Alberto Angela porta Torino in prima serata su Rai Uno

Alberto Angela porta Torino in prima serata su Rai Uno

Una serata di Natale all'insegna di Torino sulla rete ammiraglia della Rai grazie ad Alberto Angela. Dopo che negli scorsi anni erano state protagoniste Firenze, Venezia, Napoli, Milano e Roma, oggi il noto divulgatore scientifico celebrerà la prima Capitale d’Italia nello speciale "Stanotte a Torino".

Il figlio del grande Piero Angela (il cui murale campeggia all'esterno della sede Rai di via Verdi a Torino), insieme alla sua troupe, ha fatto tappa al Museo dell'Automobile, poi le telecamere hanno immortalato un'Inalpi Arena quasi surreale, vuota dagli spettatori dopo i recenti pienoni delle Nitto Atp Finals: la struttura è rimasta infatti eccezionalmente aperta fino a tarda notte.

I simboli della città 

Ma nel corso del programma che andrà in onda stasera su Rai Uno non mancheranno i luoghi più iconici del capoluogo piemontese, come una visita speciale al museo Egizio accompagnato dalla presidente della Fondazione Evelina Christillin. E ancora la Mole Antonelliana, piazza Castello, il Po, il parco del Valentino e la Torino Liberty.

"La notte a Torino ha due volti. Quello estivo è fatto di locali con i tavolini fuori e una forte componente di studenti e turisti. D’inverno, invece, trovano più spazio i ristoranti tradizionali, sempre pieni", ha raccontato Angela in una recente intervista, dopo aver ultimato le riprese. "Torino è una città che ama la cucina e le dà tanto. E nei mesi invernali esplode anche un aspetto veramente difficile da trovare altrove: le luci! Qui c’è una scenografia molto bella, che ha tratti artistici. È un piacere anche solo girare per la città passeggiando, con le mani in tasca e una sciarpa attorno al collo".

Gli ospiti presenti

Ad accompagnare Alberto Angela ci saranno la inconfondibile voce narrante di Giancarlo Giannini, le musiche saranno affidate a Francesco Gabbani, mentre la torinese Luciana Littizzetto parlerà dei torinesi, con due ospiti d'eccezione che be conoscono la città: Alessandro Del Piero e l'ex campione della Ferrari Jean Alesi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium