Brandizzo, salvata da una fuga di gas: encomio alla Polizia locale

Un gesto di grande coraggio e senso del dovere, che ha evitato una possibile tragedia. È quanto accaduto a Brandizzo, dove nei giorni precedenti il Natale l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio all’operato della Polizia locale, consegnando un encomio speciale al comandante Mario Parente e agli agenti scelti Cristiano Bassan e Fabrizio Ruffino.

I tre sono intervenuti con prontezza in un’abitazione saturata da gas metano e monossido di carbonio, riuscendo a salvare una donna che rischiava seriamente di perdere la vita. Un’operazione complessa, portata a termine in tempi rapidi grazie alla professionalità e al coordinamento del personale coinvolto, che ha permesso di mettere in sicurezza l’alloggio e di affidare l’inquilina alle cure sanitarie.

La consegna dell’encomio è avvenuta in Municipio, alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Durante. Un riconoscimento ufficiale per un intervento che ha dimostrato quanto il ruolo della Polizia locale sia fondamentale non solo nella gestione della sicurezza, ma anche nelle emergenze più delicate.