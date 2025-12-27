Nella vecchia fabbrica abbandonata spunta il cadavere di un uomo

Intervento dei soccorritori del 118 di Azienda Zero nella tarda mattinata di oggi, 27 dicembre 2025, in un ex stabilimento industriale (Osi-Ghia) situato in corso Dante, nei pressi del civico 11. Intorno alle 13 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, un nordafricano di circa 70 anni.

All’arrivo dei sanitari, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Al momento non sono state rese note le generalità dell’uomo né le cause della morte.

La ricostruzione

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del ritrovamento. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni di verifica. Si tratta di un isolato (composto da due vecchie fabbriche) che da numerosi anni è nel mirino dei residenti a causa del perdurare di numerose occupazioni abusive.

Nel corso degli anni non sono mancati i controlli, gli sgomberi, le polemiche politiche e prese di posizione da parte del Comune e della Circoscrizione, chiamati a confrontarsi con una situazione complessa, sospesa tra memoria industriale, utilizzo spontaneo degli spazi e problemi di sicurezza. L’area, spesso citata in relazione a rumori notturni, rifiuti abbandonati e presenze irregolari, è diventata uno dei simboli delle difficoltà di gestione delle grandi aree dismesse torinesi.

Il precedente

Ma per trovare un piccolo precedente basta andare indietro nel tempo di una ventina di giorni. Parliamo dell'incendio divampato a inizio mese all’interno dell’ex complesso industriale, causato inavvertitamente da due persone senza dimora, poi rimaste intossicate dal fumo.