Mirafiori Sud piange Margherita Varetto, storica “pasionaria” della borgata

Mirafiori Sud perde una delle sue figure più rappresentative. Margherita Varetto, 77 anni, è scomparsa la notte di Natale nella sua abitazione. A dare l’allarme, nella mattinata del 25 dicembre, è stato il figlio, dopo ripetuti tentativi di contatto andati a vuoto.

Ex impiegata presso una ditta di zona, una volta in pensione aveva scelto di dedicare gran parte del suo tempo al volontariato e all’impegno civico. Ogni giorno raggiungeva la mensa del Cottolengo per aiutare le persone in difficoltà, senza mai allontanarsi però dal cuore della sua borgata, Mirafiori Sud.

Nel quartiere era conosciuta per il suo carattere determinato e per le numerose battaglie portate avanti negli anni: dalla difesa dei servizi pubblici alla sicurezza, fino alla partecipazione attiva a sit-in, incontri e raccolte firme. Sempre presente, sempre pronta a esporsi in prima persona.

La Fondazione Mirafiori l’ha ricordata via social con un messaggio di commozione, sottolineando il suo ruolo nel progetto “Essere anziani a Mirafiori Sud” e un tratto che la rendeva unica: la cura del suo giardino e le erbe aromatiche che amava condividere con generosità.

L’ultimo saluto a Margherita Varetto si terrà domani alle 14.30 nella parrocchia di San Barnaba, in strada Castello di Mirafiori 42.