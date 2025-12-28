Incidente in tangenziale nord a Venaria: tre veicoli coinvolti, uno si ribalta

Serata complicata sulla tangenziale nord di Torino, dove si è verificato un incidente stradale all’altezza di Venaria Reale, in direzione Piacenza. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso, insieme alle forze dell’ordine e al personale addetto alla viabilità. Quattro persone sono rimaste ferite: fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. I feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Maria Vittoria per accertamenti.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con forti rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato della tangenziale. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli hanno richiesto tempo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.