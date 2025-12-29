Commercio di vicinato, la Circoscrizione 5 rivendica il lavoro svolto

Il commercio di prossimità come presidio sociale ed economico dei quartieri. È questa la linea rivendicata dal coordinatore alle Attività Produttive della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore, che traccia un bilancio del lavoro svolto negli ultimi anni per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare mercati e negozi di quartiere tra Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette.

Non interventi spot, ma un piano d’azione strutturato, che ha puntato su mercati rionali, recupero degli spazi sfitti, governo della media distribuzione e sicurezza urbana.

Mercati rionali tra gratuità e innovazione



Tra le azioni principali, il rilancio dei mercati. Per il mercato di corso Grosseto, alle prese con una drastica riduzione dei banchi, la Circoscrizione ha promosso una sperimentazione forte: la gratuità totale dell’occupazione del suolo pubblico per i nuovi operatori, con l’obiettivo di riportare vitalità e sicurezza in un’area strategica.

Parallelamente, nelle aree di piazza Vittoria e corso Cincinnato è partito il progetto “Mercati Digitali”, pensato per dotare gli ambulanti di strumenti tecnologici capaci di rendere l’offerta più competitiva rispetto alla grande distribuzione.

Serrande chiuse e locali Atc: “Riportiamo vita nelle vie”



Un altro fronte è quello della lotta alla desertificazione commerciale. È stato avviato un tavolo di confronto con ATC per censire i numerosi locali sfitti di proprietà pubblica e favorirne la riapertura, trasformandoli in spazi per nuove attività, start-up e giovani imprenditori. Un’operazione che punta anche al decoro urbano e alla sicurezza delle strade.

Media distribuzione: oneri vincolati al quartiere



Sul nuovo supermercato Mercatò di via Sospello, Ballatore rivendica una posizione di fermezza: oltre 835mila euro di oneri di urbanizzazione e contributi di riqualificazione devono restare interamente nel quartiere Madonna di Campagna. “Le risorse generate dal territorio devono tornare al territorio - sottolinea - per marciapiedi, piazze e illuminazione, mitigando l’impatto della media distribuzione sui piccoli negozi”.

Sicurezza e decoro: stop all’alcol notturno



Tra le richieste avanzate anche l’estensione del divieto di vendita di alcolici per asporto dalle 21 alle 7 nelle zone più critiche di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, una misura ritenuta fondamentale per garantire decoro urbano e sostenere il commercio regolare.

Duc e feste di via: commercio come comunità



Lo sguardo è rivolto anche al futuro, con l’accelerazione sull’istituzione del Distretto Urbano del Commercio (Duc) dell’Area Nord, avviato nel 2023 e oggi pronto a diventare realtà grazie al confronto con associazioni di via e di categoria. Obiettivo: fare del commercio di vicinato un motore di innovazione e attrattività.

Infine, la richiesta al Comune di riconoscere il valore sociale delle feste di via, garantendo la gratuità del servizio di raccolta rifiuti. Eventi che, autofinanziati dai commercianti, restano un elemento centrale di aggregazione per i quartieri. “Il nostro lavoro dimostra che il cambiamento può essere governato - conclude Ballatore -. Ogni progetto ha un solo obiettivo: difendere chi investe sul territorio e mantenere la Circoscrizione 5 viva, sicura e competitiva. La battaglia per il commercio di vicinato continuerà anche nel 2026”.