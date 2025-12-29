La lettera al presidente Cirio: "Onori la promessa di venire a visitare le carceri torinesi"

Europa Radicale e l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per sollecitare il rispetto dell’impegno assunto il 21 settembre 2024, in occasione dell’inaugurazione della Passeggiata Marco Pannella a Torino, a visitare le carceri torinesi insieme al sindaco Stefano Lo Russo.



"Attendiamo con fiducia che il Presidente Cirio possa trovare il tempo per onorare quella promessa", scrivono Igor Boni e Samuele Moccia, "auspicando che l’impegno venga non solo mantenuto, ma esteso a tutte le carceri piemontesi, tutti i problemi presenti un anno fa dietro le sbarre non solo siano rimasti, ma in molti casi si siano aggravati": sovraffollamento, difficoltà nell’assistenza sanitaria garantita dalle Asl, carenza di lavoro e di percorsi di reinserimento.



"Ogni istituto ha criticità specifiche", spiegano, "ma proprio per questo è fondamentale una presenza fisica della Regione: il carcere non è un mondo a parte, non è “su Marte”, ma fa parte a pieno titolo del tessuto civile e sociale del Piemonte".

Europa Radicale e l’Associazione Adelaide Aglietta richiamano inoltre l’attenzione sulla recente istituzione, nella Direzione Sanità regionale, di un nuovo Settore dedicato alla Salute mentale e penitenziaria. "Ci auguriamo che non resti una scelta solo formale", affermano, "ma che si traduca in politiche concrete e continuative". In questo quadro, viene rinnovata una richiesta già avanzata all’insediamento della Giunta Cirio: "Assegnare a un componente della Giunta regionale una specifica delega alle politiche carcerarie, per garantire attenzione, coordinamento e responsabilità politica su un tema troppo spesso rimosso".

"Sul carcere - concludono Boni e Moccia -, non servono nuove parole, ma atti concreti, ciascuno nel perimetro delle proprie competenze. Per questo restiamo disponibili a collaborare e ad accompagnare il Presidente nelle visite agli istituti penitenziari piemontesi".