Le valanghe bloccano il Capodanno alla Conca del Pra. Rimane alto infatti il livello di rischio per una delle località più turistiche della Val Pellice e il rifugio Willy Jervis resta chiuso.

“Il gestore del rifugio ha provato ad aprire la strada con il gatto delle nevi ma ha trovato sul posto molto valanghe di cui alcune di fondo, cioè che hanno portato via anche pezzi di terra” racconta Raffaella Canonico della Commissione valanghe della Val Pellice.

All’imbocco della pista agro silvo pastorale e subito fuori dall’abitato di Villanova sono state posizionate quindi le transenne che vietano il transito: “Tutti i clienti che avevano prenotato in rifugio sono stati avvertiti di non salire ed è importante che nessuno si avventuri oltre Villanova” è netta Canonico.

Il divieto di transito sulla pista rimarrà in vigore almeno fino al 1° gennaio quando verrà fatto di nuovo il punto sulle condizioni del manto nevoso.