Ennesimo incidente tra via Boccherini e corso Vercelli, ferito un uomo

Un nuovo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:35, nel tratto compreso tra via Boccherini e corso Vercelli. Nel quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto documentato dalle foto scattate sul posto, l’impatto sarebbe stato causato da una mancata precedenza e dalla scarsa visibilità dovuta alla segnaletica insufficiente all’incrocio.

Uno degli automobilisti coinvolti ha riportato dolore al braccio ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e preso contatti con i conducenti dei veicoli coinvolti.

"Bisogna intervenire sulla segnaletica dell’incrocio - così il capogruppo di Fdi in Circoscrizione 6, Verangela Marino -. L’obiettivo è ridurre il rischio di nuovi incidenti, che coinvolgono sia automobilisti sia pedoni, prevenendo situazioni potenzialmente tragiche".