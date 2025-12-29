Fanno esplodere il bancomat di Bruino, ma i Carabinieri li mettono in fuga

Nel Torinese banda della "Marmotta" in azione anche durante le festività natalizie. Questa notte, intorno alle 3, un gruppo di malviventi ha cercato di svaligiare lo sportello bancomat dell'Unicredit in piazza Municipio a Bruino, facendolo saltare con l'esplosivo.

Ladri in fuga senza soldi

Il colpo però non è andato a buon fine, perché sul posto sono arrivati i Carabinieri, dopo che qualcuno aveva dato l'allarme. I ladri, tutti con il volto coperto da passamontagna, si sono dati alla fuga a bordo di un Suv scuro senza essere riusciti a portare via i soldi.

Fortunatamente non si registrano feriti: i militari sono al lavoro per individuare i malviventi. Nelle scorse settimane si sono registrati diversi tentativi simili di assalto nel Torinese: quello di Bruino infatti è il sesto. Episodi analoghi a Carmagnola, oltre a Borgaro, Volvera e Piscina.