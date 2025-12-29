 / Cronaca

Cronaca | 29 dicembre 2025, 11:20

Ladri in azione nel centro di Torino, colpita la farmacia degli Stemmi

Dal locale di via Po asportato il fondo cassa

Foto di Federica Fulco

Foto di Federica Fulco

Ladri in azione nel centro di Torino. Negli scorsi giorni alcuni malviventi si sono introdotti, dopo aver forzato una porta laterale, nella farmacia degli Stemmi di via Po 31/b portando via il fondo cassa con alcune centinaia di euro.

Come si può vedere dalle foto il cassetto che conteneva i soldi è poi stato abbandonato sul tappeto di ingresso del locale. Sul posto è intervenuta la Polizia: da quanto ricostruito, il colpo è stato messo a segno tra la serata di sabato e questa mattina all'alba, quando l'attività commerciale era chiusa. 

redazione

