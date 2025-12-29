Sorpreso ai Madre Teresa con quasi 200 pastiglie di ecstasy, ghanese in manette

La Polizia ha arrestato, a Torino, un uomo di ventinove anni originario del Ghana per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante i controlli effettuati nel giardino Madre Teresa di Calcutta di Aurora, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un gruppo di persone che bivaccavano: una di queste stava contando del denaro.

A quel punto altri due soggetti hanno iniziato a fischiare, con lo scopo di avvisare l’uomo della presenza dei poliziotti. Nonostante il tentativo di fuga, il ventinovenne è stato bloccato dagli agenti.

Oltre 190 pastiglie di ecstasy

Perquisito, gli sono stati trovati indosso mille euro in contanti, oltre a 191 pastiglie di ecstasy, 3 panetti di hashish e vari involucri di cocaina e marjuana, oltre a un coltello ancora sporco di droga. Lo straniero è stato arrestato.