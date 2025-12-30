 / Cronaca

Cronaca | 30 dicembre 2025, 10:15

Pedone travolto da un'auto a Venaria Reale: grave al San Giovanni Bosco

Il 73enne ha riportato un trauma cranico

Pedone investito questa mattina a Venaria Reale. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 9, in via Gabriele D'Annunzio all'altezza del civico 35: qui una persona era stata travolta da un'autovettura.  

Nell'impatto il 73enne è caduto a terra, sbattendo con violenza la testa: soccorso dall'equipe sanitaria dell'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso per un trauma cranico. La Polizia Locale di Venaria è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Cinzia Gatti

