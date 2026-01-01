 / Attualità

Attualità | 01 gennaio 2026, 16:54

Riapre l’ufficio postale di Luserna San Giovanni chiuso da settembre

Il cantiere doveva concludersi a novembre ma a causa di lavori imprevisti il termine era stato posticipato

Ha riaperto ieri mattina (mercoledì 31 dicembre) alle 8,20, l’ufficio postale di Luserna San Giovanni, in via Primo Maggio 46, ed è stato riattivato anche il Postamat.

Il servizio era staso sospeso il 3 settembre 2025 e, secondo le previsioni iniziali, il cantiere avrebbe dovuto essere chiuso entro il 26 novembre. Tuttavia, durante i lavori erano emersi dei problemi a degli elementi strutturali dell’ufficio e sono stati necessari quindi nuovi interventi. Il rallentamento del cantiere aveva creato delle preoccupazioni tra i cittadini circa la riapertura del servizio.

Elisa Rollino

