Riapre l’ufficio postale di Luserna San Giovanni chiuso da settembre

Ha riaperto ieri mattina (mercoledì 31 dicembre) alle 8,20, l’ufficio postale di Luserna San Giovanni, in via Primo Maggio 46, ed è stato riattivato anche il Postamat.

Il servizio era staso sospeso il 3 settembre 2025 e, secondo le previsioni iniziali, il cantiere avrebbe dovuto essere chiuso entro il 26 novembre. Tuttavia, durante i lavori erano emersi dei problemi a degli elementi strutturali dell’ufficio e sono stati necessari quindi nuovi interventi. Il rallentamento del cantiere aveva creato delle preoccupazioni tra i cittadini circa la riapertura del servizio.