Tutte le notizie da non dimenticare dell’anno appena passato in un Podcast: ecco MoreNews 2025

Siamo entrati nel 2026 e l’anno appena passato spesso non è solo un ricordo ma tende a diventare anche una dimenticanza. La nostra memoria ‘bombardata’ di notizie è incline a non ricordare nemmeno i fatti più importanti appena trascorsi.

Chi ricorda le 10 notizie più rilevanti di gennaio o marzo o giugno? Nasce così MoreNews 2025 il podcast con tutte le notizie più importanti dell’anno 2025, suddivise mese a mese, con dicembre finito da qualche ora che sarà pubblicato a brevissimo (tempo di consolidare i fatti davvero più rilevanti).

La prima edizione del 2023 ha raggiunto quasi 2 milioni di scaricamenti, un numero che pone il nostro podcast edizione 2023 tra i più ascoltati a livello nazionale, quella del 2024 ha mantenuto le aspettative ed eccoci pronti quindi con la nuova edizione per il 2025, l’anno appena concluso.

A cosa serve? A diventare una memoria storica di facile fruibilità, accedendo a Spotify o Sreaker, per avere sempre a portata di consultazione le notizie da non dimenticare del 2025.

Un uso didattico, ma anche leggero per essere ascoltato in auto o in treno, oppure business preparandosi gli appuntamenti in base al mese in cui si svolgono avendo chiaro in modo rapidissimo cosa era successo proprio un anno prima, oppure ancora per giocare in famiglia con gli amici a chi ricorda meglio ciò che ha contraddistinto i mesi passati.

Per chi vuole ascoltare subito MoreNews 2025: un anno di notizie da non dimenticare ecco il link diretto:

Spotify: https://open.spotify.com/show/34ueWZfqSAWrmczo41jdl4

Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/un-anno-di-notizie-da-non-dimenticare-2025--6832285

Il Podcast è proprietà di MoreNews (www.morenews.it), con i testi della nostra giornalista Marilena Lualdi e la realizzazione a cura di RMB STUDIO, casa di produzione artistica & pubblicitaria da tempo ormai impegnata nella cura dell’immagine e della brand identity di molte aziende del nord Italia.