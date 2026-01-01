Capodanno 2026, ad Aurora esplode la polemica: "Divieti e regolamenti sui botti restano sulla carta"

Se il bilancio si limita a tre feriti, la notte di Capodanno 2026 a Torino lascia dietro di sé una lunga scia di polemiche. Come nel quartiere Aurora, dove la consigliera di Fratelli d'Italia, Patrizia Alessi, rilancia la polemica sui divieti non rispettati dalla cittadinanza. "E’ stata l’anarchia, una Città lasciata in balia di botti abusivi e cocci di vetro. Sono anni che il Comune perde il controllo del proprio territorio a Capodanno, capisco che non è facile impedire i botti, ma almeno mi aspetterei più multe. Una cosa sono un po' di stelle filanti che anche io a volte ho preso ma i fuochi d’artificio fatti scoppiare in mezzo alle case sono pericolosi".



Presto, dunque, l'esponente del partito di Meloni passerà dalle parole ai fatti: "Presenterò, con i colleghi Giovannini e Caria, un’Interpellanza per avere dati su multe e sequestri dei fuochi d’artificio. Questa mattina in Aurora i rimasugli dei botti erano tanti nelle strade, i chicchi di caffè vicino alla Lavazza erano in condizioni pietose".