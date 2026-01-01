Tre persone sono state soccorse e portate all'ospedale durante la notte di Capodanno dopo essersi feriti a causa dell'uso di petardi. E' il bilancio del 118, che nelle scorse ore ha ricevuto un vero e proprio boom di chiamate, anche se nessuna si è rivelata di particolare gravità.
Due dei tre feriti sono cinquantenni, portati in codice verde al Martini, mentre una ragazza di 16 anni - ferita alle braccia in corso Giulio Cesare - è stata soccorsa e portata dall'ambulanza al Giovanni bosco.
Intorno alle 5 di questa mattina le richieste, filtrate dal personale infermieristico della Centrale, erano circa il 50% in più di una notte normale. Il 35% delle chiamate ha riguardato casi di intossicazione etilica tra i ragazzi (ma non solo giovani), o traumi conseguenti alla condizione di alterazione alcolica come incidenti stradali e cadute.
Cronaca | 01 gennaio 2026, 08:03
Capodanno 2026: tre persone ferite dall'esplosione dei petardi, due 50enni al Martini. Una 16enne al Giovanni Bosco
Boom di chiamate al 118. Nessun caso si è rivelato particolarmente grave. Tanti gli episodi (non solo tra i giovanissimi) legati al consumo eccessivo di alcol
