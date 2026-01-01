Corteo per Askatasuna: il bilancio è di quattro carabinieri feriti per il lancio di petardi e fuochi artificiali

E' di quattro carabinieri feriti il bilancio della manifestazione pro Askatasuna che si è tenuta nella serata di ieri a Torino e che è terminata nel corso della notte.



L'iniziativa voleva ribadire la solidarietà nei confronti del centro sociale sgomberato nei giorni scorsi e ha richiesto un ampio spiegamento di forze dell'ordine, propiro mentre all'Inalpi Arena si teneva il concerto di Capodanno organizzato dal Comune.



La manifestazione è terminata senza particolari criticità o disordini, ma i quattro uomini delle forze dell'ordine hanno riportato ferite - anche se in modo lieve - a seguito del lancio, da parte dei manifestanti, di petardi e fuochi artificiali.



Il centro sociale di corso Regina Margherita a Torino, sgomberato lo scorso 18 dicembre, è tutt’ora presidiato da un ingente schieramento di forze dell’ordine. Durante il corteo partito a suon di musica da piazza Vittorio, alcuni gruppi di partecipanti alla sfilata - dopo aver attraversato le vie del quartiere Vanchiglia, dove si trova lo stabile - hanno raggiunto il Campus Einaudi e hanno lanciato petardi e fuochi d’artificio contro il personale in divisa che ha risposto con idranti e lacrimogeni per disperderli.



“É assurdo che anche nella notte di Capodanno Questura, Prefettura e tutte le forze dell’ordine siano state impegnate a contrastare i soliti incivili dei centri sociali che hanno promesso guerriglia urbana e rivendicano spazi dei torinesi. Un pensiero affettuoso ai 4 Carabinieri vittime della violenza dei centro sociali, ormai siamo oltre la tolleranza. La città di Torino non é loro, ma é di tutti", dice Fabrizio Ricca capogruppo Lega Regione Piemonte e Comune di Torino.



“Ancora una volta abbiamo dovuto assistere all'aggressione teppistica contro le forze dell’ordine da parte degli antagonisti – commentano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti, e la vice, Alessandra Binzoni. – L’unica cosa che dimostrano con tali atti però, è quanto sia stato necessario lo sgombero di Askatasuna. E’ infatti evidente che le presunte attività sociali e culturali non fossero che un paravento per mascherare la vera natura dei collettivi che ruotano attorno a quello stabile, ossia di professionisti del caos e della violenza”.