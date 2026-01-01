Nessuno sprint di Capodanno al Sant'Anna: il primo nato del 2026 è Samuele, venuto al mondo alle 8.32 di oggi

Non c'è stata alcuna corsa per essere il primo nato dopo la mezzanotte di Capodanno, al Sant'Anna di Torino. Il primo nato del 2026 nell'ospedale ostetrico ginecologico per eccellenza è stato infatti Samuele, venuto al mondo "solo" alle 8.38 del primo gennaio. Nato con parto spontaneo, pesa 2 chili e 920 ed è il primo figlio della coppia. La mamma è italiana ha usato la peridurale, inoltre ha allattato al seno il bambino.



Primo figlio anche per l'ultimo nato del 2025 al Sant'Anna. E' stato Pietro, arrivato alle 17.51 del 31 dicembre: pesa 2,410 chili ed è nato con taglio cesareo. Anche la sua mamma è italiana.



Il San'Anna di Torino si conferma anche quest'anno tra i primi in Italia per numero di parti e di nascite. Durante il 2025 i parti nel presidio sono stati 5300 per 5440 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 30%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno. Nel 2024 i parti erano stati 5450 per 5613 nascite.