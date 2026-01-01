Ascanio Celestini, Matthias Martelli, Debora Villa e Roberto Mercadini: il grande teatro torna a Caselette

Ascanio Celestini, Matthias Martelli, Debora Villa e Roberto Mercadini sono solo i più conosciuti tra gli artisti che saliranno sul palco di RassegnaT Il Teatro è a Caselette tra gennaio e aprile 2026.

Giunta alla sua settima edizione, RassegnaT torna a illuminare il Teatro Cav. Magnetto di Caselette con una nuova stagione di spettacoli che portano sul palco alcuni tra i protagonisti più amati della scena teatrale italiana.

Dal 24 gennaio al 9 aprile 2026, sei appuntamenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra comicità, impegno civile e poesia, confermando la missione di sempre: portare teatro di qualità anche in un piccolo paese della bassa Val di Susa, dove la cultura diventa occasione di incontro e crescita per tutta la comunità.

La rassegna è promossa e organizzata da Messinscena APS, con il patrocinio del Comune di Caselette, il sostegno di Fondazione CRT e la collaborazione di diverse realtà locali che credono nel valore del teatro come spazio condiviso di dialogo e riflessione.

Ad aprire la stagione sarà Roberto Mercadini con “Animali Umani” (24 gennaio), un racconto poetico e profondo sulle contraddizioni della nostra epoca. Seguiranno il teatro di figura del gruppo Teatro Strappato con “Terra e Polvere” (6 febbraio), e la comicità intelligente di Debora Villa in “Viva le Donne” (21 febbraio).

Il 1° marzo, Matthias Martelli porterà sul palco il suo “Mistero Buffo”, omaggio potente e attualissimo a Dario Fo, a 100 anni dalla sua nascita

Il 27 marzo, Carlo Decio interpreterà tutti i personaggi di Otello Pop Tragedy, mentre il 9 aprile sarà la volta di Ascanio Celestini, con Radio Clandestina, uno spettacolo sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, capace di intrecciare memoria collettiva e racconto teatrale come pochi altri.

"RassegnaT nasce dal desiderio di offrire al nostro territorio un teatro d’autore, vivo e accessibile", spiega Andrea Capogreco, presidente di Messinscena APS. "Ogni anno ci impegniamo a portare sul nostro palco artisti di rilievo nazionale, per dimostrare che anche nei piccoli paesi può fiorire una cultura di grande valore".

Gli abbonamenti e i biglietti sono già in vendita su Vivaticket. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21.00 presso il Salone Polivalente Cav. Magnetto, via Alpignano 113, Caselette. Info: www.teatrocaselette.it