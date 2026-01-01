 / Moncalieri

Sole l'ultima nata dell'anno a Moncalieri, Selene ha dato il benvenuto al 2026

Al Santa Croce 462 femmine e 458 maschi venuti alla luce negli ultimi dodici mesi. A Chieri ultimo nato Umberto, Vittoria la prima del nuovo anno

Una immagine della neonatologia del Santa Croce di Moncalieri

E' stata all'insegna delle bambine la fine dell'anno e l'inizio del 2026 a Moncalieri. L'ultima nata è stata la piccola Sole, venuta al mondo alle 19.41 del 31 dicembre all'ospedale Santa Croce, mentre è stata Selene (nata poco prima delle 2 di notte) la prima neonata del nuovo anno anno. 

I numeri di Chieri e dell'Asl To5

In totale a Moncalieri sono nati 920 bimbi nell'anno appena trascorso: 462 femmine e 458 maschi. A Chieri, invece, i nati nel 2025 sono stati 361, con i maschi in maggioranza (197, contro le 164 femmine). L'ultimo nato del 2025 è stato Umberto, nato il 31 dicembre dieci minuti prima della mezzanotte, mentre la prima neonata del 2026 è stata Vittoria, venuta alla luce alle 3.20 della notte del primo gennaio.

In totale i numeri del 2025 dell'Asl To5 hanno visto la nascita di 1281 bambini: 655 maschi e 626 femmine.

Massimo De Marzi

