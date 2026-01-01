Nichelino, niente incidenti a Capodanno dopo tre anni. Ma bruciata una colonia felina

Finalmente, dopo tre anni segnati da incidenti, devastazioni e problemi, il Capodanno a Nichelino si è svolto senza eccessi nella centralissima piazza Di Vittorio. Si è rivelata quindi due volte azzeccata l'idea dell'amministrazione di organizzare una grande festa nella notte di San Silvestro nel cuore della città.

Tutto ok in piazza Di Vittorio

Una tensostruttura bella e ben riscaldata, in modo da garantire anche la sicurezza ed un ingresso riservato solo a colore che si erano preventivamente registrati, con parte dell'incasso devoluta all'associazione San Matteo, hanno riempito il centro storico. Il nuovo sistema di videosorveglianza, unito ad una presenza importante delle forze dell'ordine, insieme alla vigilanza privata garantita da Puro Stile Italiano fino alle 7 del mattino, ha riempito la piazza con un evento diffuso e partecipato, che si è svolto senza alcun tipo di incidente, come era negli auspici del sindaco Tolardo, che però ha dovuto fare i conti con rammarico con la devastazione di una colonia felina del territorio.

Distrutta una colonia felina

Bruciata, distrutta dalle fiamme e dalle bombe. Un luogo di cura, di equilibrio fragile, di responsabilità quotidiana, raso al suolo da una violenza cieca e codarda. "I gatti sono dispersi e in questo momento non sappiamo se stiano tutti bene. E questo dolore pesa", ha raccontato con rammarico l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. "Pesa anche il senso di impotenza che si prova nel constatare quanta strada ci sia ancora da fare. Perché qui non siamo davanti a una bravata, né a un fatto isolato - ha aggiunto Verzola - Qui siamo davanti a un problema culturale profondo, radicato, che ha a che fare con l’ignoranza, con la violenza, con l’idea che tutto ciò che è indifeso possa essere colpito senza conseguenze".

E a chi invoca più controlli, multe, telecamere, l'assessore replica: "Lo stiamo già facendo. E denuncerò formalmente quanto accaduto, ma non raccontiamoci favole. Nessuna telecamera potrà mai educare una coscienza. Nessuna multa potrà mai colmare un vuoto culturale così grande. La repressione serve, ma non basta e non basterà mai. Io però non accetto la sconfitta. Non accetto che la violenza abbia l’ultima parola. Sono certo che le persone perbene, quelle che amano davvero gli animali, siano molte di più. Ed è a loro che mi rivolgo oggi".

"Non lasciateci soli"

"Chiedo una cosa semplice e difficile allo stesso tempo, non lasciateci soli. Non lasciate sole le tutrici e i tutori delle colonie feline. Non lasciate solo chi ogni giorno si assume una responsabilità che dovrebbe essere di tutti. Perché contro l’ignoranza, la violenza e la prevaricazione non bastano i controlli", ha concluso Verzola.

"E' stato un Capodanno all'insegna della comunità che ha sortito due risultati: fare stare insieme oltre 1300 persone, comprese tante famiglie e bambini piccoli, è stato un risultato positivo ed ha impedito il ripetersi degli incidenti del passato", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine, in particolar modo carabinieri e polizia locale, ma purtroppo gli stupidi e gli ignoranti sono sempre presenti: la colonia felina devastata è un fatto grave anche per il messaggio deplorevole che trasmette, vuol dire non avere compreso quanto siano importanti gli animali domestici nella vita delle persone. Un grave neo in una serata complessivamente positiva per la comunità di Nichelino".