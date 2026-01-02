Casinò di Sanremo, un 2025 da record: incassi a quota 58,7 milioni di euro

Tutto esaurito. Un dato che sintetizza il Capodanno 2025 al Casinò di Sanremo. Gremito il Roof Garden dove il pubblico si è divertito con Matthew Lee, il “principe del Rock’n’Roll, affollato il ristorante Biribissi per il veglionissimo all’insegna di “New Year Celebration Party” , cena con spettacolo, allietata dalla partecipazione dei Negma, consacrati al grande pubblico da Italia’s Got Talent. Allo scoccare della mezzanotte bollicine ovunque nei tanti “brindisi” organizzati nelle sale, dove l’intrattenimento si è protratto sino a notte inoltrata per uno dei momenti più iconici dell’anno. Non sono mancate infatti vincite mirabolanti.

Nelle sale degli slot sono state erogate sei vincite (superiori a € 5000 per 62.175 euro nella solo serata del 31 dicembre. La più importante del valore di € 21.475 è stata centrata da un visitatore francese, che ha visto comparire sul display l’importo ottenuto con una serie di colpi fortunati. Ha “bagnato” il bel premio con calici di bollicine insieme ad un gruppo di amici.

In tutto il mese sono state centrati 145 super jackpot (del valore superiori a € 5.000) per complessivi € 1.337.359.

Dall’inizio dell’anno il montepremi delle vincite ha raggiunto quota €14.048.167.

Significative le presenze. Nel mese di dicembre hanno vistato le sale 19.790 clienti numero che ha aumentato le presenze annuale sino a quota 234.879.

“È stato un Capodanno memorabile che ha chiuso un anno altrettanto importante. Sia per i numeri delle vincite, del flusso di presenze sia per i risultati ottenuti, che vogliamo condividere con tutti i dipendenti della Casa da Gioco. Questi obbiettivi nascono dall’impegno quotidiano e dall’orgoglio di far parte di un’azienda basilare per la città e il territorio. Il Casinò è parte integrante dell’attrattività cittadina con i sui spettacoli, l’intrattenimento di qualità gli eventi teatrali e culturali che possiamo definire quotidiani, finalizzati al soddisfacimento della clientela ma anche al rapporto diretto con la città e il territorio. Sentiamo la responsabilità della nostra funzione in termini turistici e della politica dell’intrattenimento che deve avvenire in un ambiente controllato, sicuro che offre tutte le garanzie per assicurare il gioco responsabile. Affrontiamo con questa finalità il nuovo anno con un organigramma potenziato dove emerge la grande importanza del settore Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. Con rinnovato entusiasmo iniziamo la nuova sfida che ogni inizio d’anno porta con sé. I risultati sono fortemente premianti e siamo molto soddisfatti di aver dispensato un montepremi di vincite così ricco a beneficio dei nostri visitatori. È la miglior immagine che l’azienda può trasmettere: quella di un luogo di svago dove con responsabilità si possa divertirsi. “Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Concludendo: Esprimo i migliori auspici per il 2026. Prepareremo un anno di eventi, spettacoli grandi momenti come è nella nostra migliore tradizione guardando sempre al futuro.”

L’anno appena trascorso ha visto protagonista il Casinò di Sanremo in ambito nazionale attraverso la trasmissione Rai “Sarà Sanremo”, trasmessa dal teatro dell’Opera, palcoscenico a fine febbraio di un’altra grande produzione Rai nella settimana del Festival. Nel 2025 il Teatro ha accolto più di 300 spettacoli tra cui il Montecarlo Film Festival con una serata dedicata il 13 novembre, a cui hanno partecipato Ezio Greggio, Massimo Boldi, Franco Nero, Teresa Riott e Mădălina Ghenea. Ha organizzato la mostra omaggio a Ranieri III di Monaco inaugurata da SAS il principe Alberto di Monaco, cementando un gradito scambio di visite e di interrelazioni foriero di ulteriori collaborazioni. Più di dodici gli spettacoli con eventi Vip al Roof Garden dedicati alla migliore clientela, 40 le cene di gala legate ad avvenimenti ludici, sportivi e delle associazioni e 50 gli eventi culturali con le cerimonie di Premiazione del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria.

Veniamo ai numeri.

A dicembre gli introiti mensili totali sono stati € 5,05 milioni, incassi che hanno portato il risultato annuale 2025 a quota € 58,7 milioni, che significa un surplus di 7 milioni di euro, pari al 13,4% in più rispetto al 2024.