Economia e lavoro | 02 gennaio 2026, 06:51

Torino sempre più desiderata: è tra le città più cercate per vivere e investire

Dopo Roma e Milano il capoluogo piemontese è in vetta alla classifica dei luoghi più cercati su Immobiliare.it

Con il 2025 appena finito, anche Torino si conferma tra le protagoniste del mercato immobiliare italiano. Secondo i dati di Immobiliare.it, portale leader in Italia per la compravendita e l’affitto di immobili, il capoluogo piemontese si posiziona al terzo posto tra le città più ricercate dagli italiani, sia per acquistare che per prendere casa in affitto.

Torino raccoglie il 2,5% delle ricerche complessive per l’acquisto di un immobile e circa il 4% di quelle relative alla locazione, un dato che la conferma tra le mete più appetibili nel panorama urbano nazionale. A guidare la classifica restano Roma e Milano, ma Torino tiene il passo, rafforzando la sua attrattività sia come luogo in cui vivere sia come investimento immobiliare.

Una posizione solida che riflette la crescente attenzione per la città, grazie a un mix di prezzi ancora accessibili, buona qualità della vita, vivacità culturale e collegamenti efficienti. A seguire, nel ranking delle città più cercate, si trovano Genova e Napoli, che completano la top 5 per entrambe le tipologie di ricerca.

Redazione

