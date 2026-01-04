 / Ultim'ora

Trovato il corpo di Simone Dal Bon, caduta fatale di 150 metri in un canale di Punta Favella

(Adnkronos) - Ritrovato oggi verso le 13.30 il corpo di Simone Dal Bon, il 42enne di Schio (Vicenza), di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre scorso. Il suo corpo è stato trovato in un canale innevato sotto Punta Favella, nel gruppo del Pasubio, sul versante veneto delle Piccole Dolomiti. La dinamica dell'incidente è in fase di analisi da parte delle autorità competenti ma è possibile che gli sia stata fatale una scivolata di oltre 150 metri lungo un vaio innevato e ghiacciato.  

Il ritrovamento è avvenuto grazie all'avvistamento da parte di una squadra di terra del Soccorso alpino e speleologico di alcune tracce di ciaspole che a un certo punto sparivano. Un successivo sorvolo dell'elicottero ha permesso di individuare dall'alto il corpo di Dal Bon nel canale sottostante, in un ambiente molto impervio difficilmente raggiungibile a piedi. La salma è stata recuperata dall'elicottero dei Vigili del fuoco di Venezia.  

 

