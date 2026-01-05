Torino la terza provincia più 'ricercata' d'Italia per comprare casa

Alla fine del 2025 il portale Casa.it ha fotografato quali sono le tendenze di ricerca delle abitazioni in vendita e in affitto in Italia, pubblicando la classifica delle case più cercate nel 2025, con tanto di luoghi, tipologie, metrature e prezzi.

Le case più cercate nel 2025 si trovano nel Nord-ovest, seguito dal Centro, dal Nord-est, dal Sud e dalle Isole. La Lombardia è la regione dove si sono cercate più case nel 2025, seguita dal Lazio, dal Veneto, dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana, confermando la classifica del 2024.

La classifica delle province

Roma è la provincia dove si trovano le case più cercate nel 2025, seguita da quelle di Milano, Torino, Napoli e Genova, confermando la classifica del 2024. In Italia Roma è anche la città dove si trovano le case più cercate nel 2025, seguita da Milano, Torino, Palermo e Genova, con Palermo che supera Genova rispetto al 2024.

Tra i comuni che non sono capoluogo di provincia, Sanremo (IM) è al primo posto come negli ultimi due anni, Anzio (RM) sale al secondo posto rispetto al 2024, Quartu Sant'Elena (CA), terzo, e Ardea (RM), quarto, entrano nella top five e Scalea (CS) scende al quinto posto.

Le zone più cercate a Torino

A Torino la zona Mirafiori, Santa Rita è al primo posto come nel 2024, Campidoglio, Cit Turin, San Donato è al secondo e sale di una posizione, e Borgo San Paolo, Cenisia è al terzo salendo sul podio.

In Italia le tipologie di casa più cercate sono l’appartamento, la casa indipendente e la villa, come nei due anni precedenti. Nelle cinque città dove si trovano le case più cercate nel 2025 l’appartamento si posiziona al primo posto, ma in ognuna di esse è affiancato da tipologie diverse.

Se a Milano sul podio oltre all’appartamento ci sono l’attico/mansarda e il loft, a Roma ci sono l’attico/mansarda e la villa, a Torino l’attico/mansarda e la casa indipendente, a Genova la casa indipendente e l’attico/mansarda, a Palermo la villa e l’attico/mansarda.

Le metrature più richieste

In Italia le case più cercate hanno una metratura tra i 51 e i 100 mq seguite da quelle tra i 101 e i 150 mq e da quelle tra i 151 e i 250 mq, come dal 2020 ad oggi.

A Milano le case più cercate sono quelle tra i 51 e i 100 mq seguite da quelle tra i 26 e i 50 mq e da quelle tra i 101 e i 150 mq. A Roma, a Torino e a Genova le case più cercate sono quelle tra i 51 e i 100 mq seguite da quelle tra i 101 e i 150 mq e da quelle tra i 26 e i 50 mq.

In Italia il trilocale è il taglio di appartamento più cercato, seguito dal bilocale e dal quadrilocale, come negli anni precedenti. A Roma e a Torino il taglio di appartamento più cercato è il trilocale, seguito dal bilocale e dal quadrilocale. A Milano è il bilocale il taglio di appartamento più cercato, seguito dal trilocale e dal monolocale.

I prezzi di vendita e affitto

In Italia le case in vendita più cercate sono quelle con un prezzo compreso tra 100.001 euro e 200.000 euro, seguite da quelle tra 50.001 euro e 100.000 euro e tra 200.001 euro e 300.000 euro, come negli anni precedenti. A Torino, a Genova e a Palermo le case in vendita più cercate hanno un prezzo tra 100.001 euro e 200.000 euro, seguite da quelle tra 50.001 euro e 100.000 euro e da quelle tra 200.001 euro e 300.000 euro, come nel 2024.

In Italia le case in affitto più cercate hanno un canone mensile tra 401 euro e 600 euro, seguite da quelle tra 601 euro e 800 euro e tra 801 euro e 1.000 euro, che superano quelle tra 201 euro e 400 euro, che erano al terzo posto nel 2024. A Torino, Genova e Palermo le case in affitto più cercate sono quelle tra 401 euro e 600 euro, seguite da quelle tra 601 euro e 800 euro e tra 201 euro e 400 euro, come nel 2024.