Volley A1/F: Forza Monviso, scrollati di dosso la paura [FOTO]

La sconfitta contro Firenze (raccontata nella fotogallery di Christian Bosio) ha alzato il velo su una realtà che si cercava di non vedere: la stagione della Monviso Volley è da retrocessione. I fatti, messi in fila, non fanno pensare altro.

L’infortunio a inizio stagione della palleggiatrice titolare Battistoni, la delusione Malual – arrivata come una stella, ma che non ha quasi mai brillato ed è ferma a una media punti poco sopra i 12 –, la panchina ‘corta’, la difficoltà a chiudere i set, l’esonero di coach Marchiaro per una soluzione interna e il mancato intervento sul mercato. Quest’ultimo un po’ per ragioni comprensibili di budget, un po’ perché sotto sotto c’era la convinzione che comunque la squadra si sarebbe salvata, perché più forte di altre dirette concorrenti.

La salvezza, però, non piove dal cielo e non è una conseguenza automatica del valore di una squadra: gli scontri diretti lo hanno dimostrato. In un filotto di 4 partire determinanti, di cui 3 in casa, i punti sono stati solo 4. Ora, calendario alla mano, quella della Monviso Volley è una situazione molto molto complicata.

Altre rivali come Firenze, Macerata e Cuneo hanno mostrato che la salvezza si conquista punto dopo punto, set dopo set, partita dopo partita. Facendo anche delle imprese come il 3-0 delle cuneesi contro Scandicci. Imprese che sotto il Monviso, quest’anno, non si sono ancora viste. Eppure negli anni la Wash4green ne ha regalate diverse ai suoi tifosi e al territorio. Al primo anno in A1, all’esordio casalingo, ha portato Novara al tiebreak, e pochi mesi dopo è uscita con un punto preziosissimo, tra gli applausi del Palaverde di Villorba, dopo una prestazione eccezionale con Conegliano.

Il cambio di nome e al vertice della società ha scritto un nuovo capitolo della storia del volley del Pinerolese, con un allargamento dell’orizzonte e una crescita delle ambizioni. Il campo però non ha ripagato queste aspettative e la squadra sembra avere perso il suo dna, quell’impronta di coraggio e determinazione che ha permesso di costruire giorno dopo giorno, negli anni, prestazioni di livello e raggiungere traguardi storici.

Ora serve rispolverare subito quel dna per riprendere la strada della salvezza.

Forza Monviso, scrollati di dosso la paura. Ora bisogna imparare a vincere contro Milano. E hai 13 giorni di tempo per farlo.